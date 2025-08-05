Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kugelstoßerin Jolina Lange vom LV 90 Erzgebirge belegte bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Dresden Platz 6. Das Bild stammt von den U-23-Europameisterschaften im Juli in Bergen, als die Juniorin Platz 2 erkämpft hatte.
Kugelstoßerin Jolina Lange vom LV 90 Erzgebirge belegte bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Dresden Platz 6. Das Bild stammt von den U-23-Europameisterschaften im Juli in Bergen, als die Juniorin Platz 2 erkämpft hatte.
Annaberg
Junge Leichtathleten aus dem Erzgebirge schlagen sich bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden wacker
Redakteur
Von Sandra Häfner
Mit sieben Athleten war der LV 90 Erzgebirge in der Landeshauptstadt an den Start gegangen. Mit zwei Medaillen kehrten die Sportler zurück. Eine Kugelstoßerin erhielt ein Lob vom Bundestrainer.

Neben den Podestplatzierungen von Steven Richter im Diskuswerfen und Katharina Maisch im Kugelstoßen haben sich auch die weiteren Athleten des LV 90 Erzgebirge bei den Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik in Dresden wacker geschlagen. Kugelstoßerin Jolina Lange legte nach Einschätzung von Bundestrainer Sven Lang ihren zweitbesten...
