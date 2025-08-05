Junge Leichtathleten aus dem Erzgebirge schlagen sich bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden wacker

Mit sieben Athleten war der LV 90 Erzgebirge in der Landeshauptstadt an den Start gegangen. Mit zwei Medaillen kehrten die Sportler zurück. Eine Kugelstoßerin erhielt ein Lob vom Bundestrainer.

Neben den Podestplatzierungen von Steven Richter im Diskuswerfen und Katharina Maisch im Kugelstoßen haben sich auch die weiteren Athleten des LV 90 Erzgebirge bei den Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik in Dresden wacker geschlagen. Kugelstoßerin Jolina Lange legte nach Einschätzung von Bundestrainer Sven Lang ihren zweitbesten...