Junge Skilangläufer aus dem Erzgebirge messen sich bei Herbstleistungskontrolle

60 Nachwuchs-Skilangläufer haben ihre Fähigkeiten in Olbernhau miteinander gemessen. Neben sportlichem Ehrgeiz zählt auch der Spaß. Dennoch war die Freude über die Podestplätze riesig.

Für die Nachwuchs-Skilangläufer aus der Region stand zuletzt ein etwas anderer Test an. In Olbernhau trafen sich die jungen Sportler zum Athletiktest. „Grundsätzlich dient der dazu, die allgemeinsportliche Ausbildung sowie spezielle Grundvoraussetzungen für den Skilanglauf zu überprüfen“, erklärt Christin Schumann vom SV Neudorf. „Die...