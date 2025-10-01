Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jann Hoffmann (l.) und Fabian Schumann erkämpften in Olbernhau erneut Podestplätze. Für ihren ersten Platz in der Sachsenpokal-Wertung 24/25 erhielten sie zudem Pokale überreicht.
Jann Hoffmann (l.) und Fabian Schumann erkämpften in Olbernhau erneut Podestplätze. Für ihren ersten Platz in der Sachsenpokal-Wertung 24/25 erhielten sie zudem Pokale überreicht. Bild: Christin Schumann
Annaberg
Junge Skilangläufer aus dem Erzgebirge messen sich bei Herbstleistungskontrolle
Von Frank Grunert
60 Nachwuchs-Skilangläufer haben ihre Fähigkeiten in Olbernhau miteinander gemessen. Neben sportlichem Ehrgeiz zählt auch der Spaß. Dennoch war die Freude über die Podestplätze riesig.

Für die Nachwuchs-Skilangläufer aus der Region stand zuletzt ein etwas anderer Test an. In Olbernhau trafen sich die jungen Sportler zum Athletiktest. „Grundsätzlich dient der dazu, die allgemeinsportliche Ausbildung sowie spezielle Grundvoraussetzungen für den Skilanglauf zu überprüfen“, erklärt Christin Schumann vom SV Neudorf. „Die...
