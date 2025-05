Junge Sprinterin aus dem Erzgebirge wandelt auf den Spuren einer Europameisterin

Erstmals seit 2006 ist eine U-14-Starterin des LV 90 über 75 Meter unter zehn Sekunden geblieben. Damit weckte sie Erinnerungen an eine Sportlerin, die nun auf höchster Ebene erfolgreich ist.

In China hat Rebekka Haase mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel gerade das Ticket zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft gelöst. Mitte September wird die Erzgebirgerin, die einst beim LV 90 Thum ihre Karriere begann, mit ihren Teamkolleginnen in Tokio um eine weitere internationale Medaille kämpfen. Einige hat die 32-Jährige schon daheim in der...