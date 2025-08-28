Junger CFC-Kicker aus dem Erzgebirge setzt mit Sportschulkollegen ein Zeichen für den Frieden

Zschopau
Davon, dass die junge Generation angeblich auf der faulen Haut liegt, hat Marvin Lenz auch gehört. Mit einer außergewöhnlichen Aktion beweisen der 18-jährige Amtsberger und seine Freunde nun das Gegenteil.
Mit drei bitteren Niederlagen sind die U-19-Fußballer des Chemnitzer FC in die neue Saison der DFB-Nachwuchsliga gestartet. „Genauso schmerzte das späte 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal, als wir trotz Unterzahl die bessere Mannschaft waren“, sagt Marvin Lenz. Fürs anstehende Derby gegen den FC Erzgebirge Aue, das am Samstag um 11...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.