Regine Päßler hat bis 2019 an der Eliteschule gearbeitet. Jassine Meyer war einst Schülerin und ist jetzt Lehrerin und Sportkoordinatorin.
Regine Päßler hat bis 2019 an der Eliteschule gearbeitet. Jassine Meyer war einst Schülerin und ist jetzt Lehrerin und Sportkoordinatorin. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Aue
Kaderschmiede des Wintersports im Erzgebirge feiert sich und ihre Helden
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

16 Olympiasieger hat die Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal hervorgebracht. Am Wochenende wurde ihr 60-jähriges Bestehen begangen. Klar ist auch, wem das zu verdanken ist.

Menschen, die sich gefühlte Ewigkeiten nicht gesehen haben, liegen sich in den Armen. Auf den Gängen der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal erzählen sich die Gäste Anekdoten. Beim Blick in Unterrichtsräume kommen Erinnerungen auf – an Lehrer, ungeliebte Fächer und den einen oder anderen Spickzettel. Es wird gelacht. Nicht nur...
