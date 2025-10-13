Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mit Licht und Schatten meistern die Kegler aus Aue-Schwarzenberg den Saisonauftakt auf Verbands- und Bezirksebene.
Mit Licht und Schatten meistern die Kegler aus Aue-Schwarzenberg den Saisonauftakt auf Verbands- und Bezirksebene. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Mit Licht und Schatten meistern die Kegler aus Aue-Schwarzenberg den Saisonauftakt auf Verbands- und Bezirksebene. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Mit Licht und Schatten meistern die Kegler aus Aue-Schwarzenberg den Saisonauftakt auf Verbands- und Bezirksebene. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aue
Kegeln: Aufsteiger aus dem Erzgebirge dreht Rückstand und darf am Ende jubeln
Von Jan Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz eines verpatzten Auftakts haben die Verbandsliga-Senioren aus Zschorlau den ersten Saisonsieg gefeiert. Auf Bezirksebene gab es einen klaren Derbysieger.

Nach der Auftaktniederlage gegen Blau-Weiß Chemnitz haben die Zschorlauer Seniorenkegler ihren ersten Saisonsieg gefeiert. In der 2. Verbandsliga bezwang der Aufsteiger aus dem Erzgebirge die Gäste von Lok Chemnitz mit 5:3 (3272:3163). Danach sah es anfangs allerdings gar nicht aus, denn die Gastgeber lagen nach dem ersten Durchgang mit 0:2 und...
