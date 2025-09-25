Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Pokal der Auer Christen im Kegeln wanderte dieses Jahr in die Landeskirchliche Gemeinschaft.
Der Pokal der Auer Christen im Kegeln wanderte dieses Jahr in die Landeskirchliche Gemeinschaft. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Der Pokal der Auer Christen im Kegeln wanderte dieses Jahr in die Landeskirchliche Gemeinschaft.
Der Pokal der Auer Christen im Kegeln wanderte dieses Jahr in die Landeskirchliche Gemeinschaft. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Aue
Kegeln im Erzgebirge: Außenseiter holt sich den Pokal
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Auer Christen haben sich auf der Kegelbahn im „Waldfrieden“ getroffen. Der sportliche Vergleich erlebte eine Überraschung.

Bei der neunten Auflage im Kampf um den Pokal der Auer Christen im Kegeln sind im „Waldfrieden“ sechs Mannschaften auf die Bahn gegangen. Doch Vorjahressieger „St. Marien“ aus Stollberg geriet ins Straucheln und wurde seiner Favoritenrolle diesmal nicht gerecht. Mit 1119 Punkten belegte das Team Rang 3, teilte Robert Kiel von den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Bis Halbzeit halten die Jugendkegler aus dem Erzgebirge super mit
Die Jugendkegler der SG Bernsbach/Stollberg hatten am Wochenende das Nachsehen.
Zunächst sah es nach einer Überraschung aus. Aber dann drehte die U 19 aus Bautzen das Spiel bei der SG Bernsbach/Stollberg doch noch.
Anna Neef
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
14:00 Uhr
2 min.
EHV Aue empfängt am Freitagabend das entspannteste Team der Liga
Mit Eintracht Hildesheim empfangen die Auer um Dieudonné Mubenzem am Freitagabend einen starken Gegner.
Auf die Unterstützung seiner Fans hofft der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge im Heimspiel gegen Hildesheim. Und die Bundesliga-B-Jugend will in der Erfolgsspur bleiben.
Anna Neef
Mehr Artikel