Kegeln im Erzgebirge: Außenseiter holt sich den Pokal

Aue
Die Auer Christen haben sich auf der Kegelbahn im „Waldfrieden“ getroffen. Der sportliche Vergleich erlebte eine Überraschung.
Bei der neunten Auflage im Kampf um den Pokal der Auer Christen im Kegeln sind im „Waldfrieden“ sechs Mannschaften auf die Bahn gegangen. Doch Vorjahressieger „St. Marien“ aus Stollberg geriet ins Straucheln und wurde seiner Favoritenrolle diesmal nicht gerecht. Mit 1119 Punkten belegte das Team Rang 3, teilte Robert Kiel von den...
