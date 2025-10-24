Kegler aus dem Erzgebirge im goldigen Herbst: Die meisten Teams sind auf der Siegerstraße

Bei den Verbandsliga-Senioren aus Zschorlau fehlt dieses Wochenende ein Leistungsträger. Ein Spitzenspiel steigt in der 1. Bezirksklasse. Bezirksligist Bernsbach will seine weiße Weste wahren.

Der formstarke Mannschaftsleiter fehlt. Wie wirkt sich das aus? Die Seniorenkegler des ESV Zschorlau wollen in der 2. Verbandsliga nach dem ersten Heimsieg nun auch auswärts in der Erfolgsspur bleiben. Am Sonnabend ab 9.15 Uhr sind sie beim SKV Stollberg gefordert. Doch Leistungsträger Stephan Thomalla ist nicht dabei.