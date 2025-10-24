Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf die Kegler der höheren Klassen aus Aue-Schwarzenberg warten große Herausforderungen.
Auf die Kegler der höheren Klassen aus Aue-Schwarzenberg warten große Herausforderungen. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Auf die Kegler der höheren Klassen aus Aue-Schwarzenberg warten große Herausforderungen.
Auf die Kegler der höheren Klassen aus Aue-Schwarzenberg warten große Herausforderungen. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aue
Kegler aus dem Erzgebirge im goldigen Herbst: Die meisten Teams sind auf der Siegerstraße
Von Jan Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Verbandsliga-Senioren aus Zschorlau fehlt dieses Wochenende ein Leistungsträger. Ein Spitzenspiel steigt in der 1. Bezirksklasse. Bezirksligist Bernsbach will seine weiße Weste wahren.

Der formstarke Mannschaftsleiter fehlt. Wie wirkt sich das aus? Die Seniorenkegler des ESV Zschorlau wollen in der 2. Verbandsliga nach dem ersten Heimsieg nun auch auswärts in der Erfolgsspur bleiben. Am Sonnabend ab 9.15 Uhr sind sie beim SKV Stollberg gefordert. Doch Leistungsträger Stephan Thomalla ist nicht dabei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.10.2025
2 min.
Kegeln: Aufsteiger aus dem Erzgebirge dreht Rückstand und darf am Ende jubeln
Mit Licht und Schatten meistern die Kegler aus Aue-Schwarzenberg den Saisonauftakt auf Verbands- und Bezirksebene.
Trotz eines verpatzten Auftakts haben die Verbandsliga-Senioren aus Zschorlau den ersten Saisonsieg gefeiert. Auf Bezirksebene gab es einen klaren Derbysieger.
Jan Riedel
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
17.09.2025
2 min.
Fulminanter Auftakt für Kegler aus dem Erzgebirge: Erstes Saisonspiel bringt einen Rekord
Die Kegler aus dem Erzgebirge sind in die neue Saison gestartet. Mit Licht und Schatten.
Einen starken Tag hat Marvin Süß vom Bezirksligisten SV Saxonia Bernsbach erwischt. Beim Meisterschaftsauftakt warf er 649 Kegel um. Der Nachwuchs indes schwächelte.
Jan Riedel, Stefan Werth
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel