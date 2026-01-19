MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Seniorenkegler aus Zschorlau haben ein Remis erkämpft.
Die Seniorenkegler aus Zschorlau haben ein Remis erkämpft. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Die Seniorenkegler aus Zschorlau haben ein Remis erkämpft.
Die Seniorenkegler aus Zschorlau haben ein Remis erkämpft. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aue
Kegler aus dem Erzgebirge legen großen Kampfgeist an den Tag
Von Jan Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Senioren des ESV Zschorlau haben ein Remis gegen Blau-Weiß Chemnitz erkämpft. Trotz vier verlorener Direktduelle.

Großen Kampfgeist haben die Seniorenkegler des ESV Zschorlau am jüngsten Spieltag auf heimischer Bahn an den Tag gelegt. In der 2. Verbandsliga verloren sie zuhause gegen die SpVgg Chemnitz zwar vier direkte Duelle. Dennoch reichte es am Ende für die Erzgebirger gegen die Blau-Weißen doch noch für ein 4:4 und 3157:3135. Die besten Ergebnisse...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
2 min.
Kegler aus dem Erzgebirge mit Licht und Schatten am Jahresende
Die Bernsbacher Seniorenkegler bleiben das Sorgenkind der Liga.
Trotz starker Solisten haben die Senioren aus Zschorlau in der 2. Verbandsliga eine Überraschung verpasst. Das Derby auf Bezirksebene ging an Aufsteiger Breitenbrunn.
Jan Riedel
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
06.12.2025
1 min.
Erzgebirger kassieren erste Heimpleite der Saison - nur die halbe Mannschaft kegelt in Bestform
Zwei Niederlagen hat es für die Verbandsligakegler aus Aue-Schwarzenberg gegeben.
Der ESV Zschorlau hat zuhause gegen Auerbach Federn gelassen. Die Startspieler waren einfach zu schwach.
Jan Riedel
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
Mehr Artikel