Kegler aus dem Erzgebirge legen großen Kampfgeist an den Tag

Großen Kampfgeist haben die Seniorenkegler des ESV Zschorlau am jüngsten Spieltag auf heimischer Bahn an den Tag gelegt. In der 2. Verbandsliga verloren sie zuhause gegen die SpVgg Chemnitz zwar vier direkte Duelle. Dennoch reichte es am Ende für die Erzgebirger gegen die Blau-Weißen doch noch für ein 4:4 und 3157:3135. Die besten Ergebnisse...