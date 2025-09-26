Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Seniorenkegler aus Zschorlau wollen ihre zweijährige Siegesserie auf heimischer Bahn fortsetzen. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Die Seniorenkegler aus Zschorlau wollen ihre zweijährige Siegesserie auf heimischer Bahn fortsetzen. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Aue
Kegler aus dem Erzgebirge mit seltenen Jubiläen
Von Jan Riedel
Nicht nur als Spieler ist Kegler Wolfgang Beyer vom ESV Zschorlau eine Bank. Er kümmert sich auch um die Bahn. Eine Herausforderung.

Seit zwei Jahren sind Zschorlaus Seniorenkegler zuhause ungeschlagen. Liegt das vielleicht auch an der guten Pflege der Bahn? Man könnte es meinen. Um die Technik kümmert sich Spieler und Leistungsträger Wolfgang Beyer als ehrenamtlicher Bahnwart, der diesen Sonnabend ab 9 Uhr zudem seinen 310. Einsatz in der Verbandsliga feiert. Zu Gast ist in...
Mehr Artikel