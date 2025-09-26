Kegler aus dem Erzgebirge mit seltenen Jubiläen

Aue
Nicht nur als Spieler ist Kegler Wolfgang Beyer vom ESV Zschorlau eine Bank. Er kümmert sich auch um die Bahn. Eine Herausforderung.
Seit zwei Jahren sind Zschorlaus Seniorenkegler zuhause ungeschlagen. Liegt das vielleicht auch an der guten Pflege der Bahn? Man könnte es meinen. Um die Technik kümmert sich Spieler und Leistungsträger Wolfgang Beyer als ehrenamtlicher Bahnwart, der diesen Sonnabend ab 9 Uhr zudem seinen 310. Einsatz in der Verbandsliga feiert. Zu Gast ist in...
