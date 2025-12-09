Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein erfolgloses Wochenende liegt hinter zwei Kegelteams aus Aue-Schwarzenberg. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Ein erfolgloses Wochenende liegt hinter zwei Kegelteams aus Aue-Schwarzenberg. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Aue
Kegler aus dem Erzgebirge sehen auswärts kein Land
Von Jan Riedel
Für die Zschorlauer Herren endete die Hinrunde der 1. Bezirksklasse erfolglos. Eine Niederlage setzte es auch für die Frauen der SG Lößnitz/Markersbach.

Mit einer Niederlage haben die Kegler des ESV Zschorlau in der 1. Bezirksklasse die Hinrunde beendet. Beim Tabellenführer in Leubsdorf verloren sie klar mit 1:7 und 3251:3354. Allerdings sieht das Ergebnis deutlicher aus, als das Spiel war. So gingen viele direkte Duelle knapp weg. Beste bei den Gästen waren Denny Fickert (567) und Michel...
