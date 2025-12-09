Kegler aus dem Erzgebirge sehen auswärts kein Land

Für die Zschorlauer Herren endete die Hinrunde der 1. Bezirksklasse erfolglos. Eine Niederlage setzte es auch für die Frauen der SG Lößnitz/Markersbach.

Mit einer Niederlage haben die Kegler des ESV Zschorlau in der 1. Bezirksklasse die Hinrunde beendet. Beim Tabellenführer in Leubsdorf verloren sie klar mit 1:7 und 3251:3354. Allerdings sieht das Ergebnis deutlicher aus, als das Spiel war. So gingen viele direkte Duelle knapp weg. Beste bei den Gästen waren Denny Fickert (567) und Michel...