Kegler aus dem Erzgebirge trumpfen mit Aufstieg und Rekorden auf

Lößnitz hat den Staffelsieg vorzeitig in der Tasche. Bernsbach bleibt solider Spitzenreiter. Und in Breitenbrunn fallen zwei Rekorde.

Die Kegler aus Bernsbach haben ihre Rolle als Spitzenreiter der Bezirksliga untermauert. Sie bezwangen die SG Erlbach/Markneukirchen mit 6:2 (3369:3324). Bester Solist war Marvin Süß (593). In der 2. Bezirksklasse sicherte sich der Lößnitzer SV zwei Spieltage vor Schluss mit dem 6:2 und 3074:3028 gegen die SG Reinsdorf/Lok Zwickau II den...