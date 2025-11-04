Kegler aus dem Erzgebirge versieben Medaillenchancen auf der ersten Bahn

Im Liga-Betrieb auf Bezirksebene gab es eine erste Niederlage und einen ersten Sieg für Teams aus dem Altkreis Aue-Schwarzenberg. Das Kreisderby indes fiel aus.

Chancenlos sind die Seniorenkegler des ESV Zschorlau bei der Bezirksmeisterschaft der Mannschaften geblieben. In der Ü 60 belegten sie hinter Titelverteidiger Auerbach (2229 Punkte), Mittweida (2226) und Weißenborn (2218) mit 2103 Zählern nur Rang 4 unter sechs Teams. Bereits nach dem Auftakt (Siegfried Gerisch 457) waren die Medaillenchancen...