Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dem Aufsteiger aus Breitenbrunn ist am Wochenende der erste Saisonsieg gelungen.
Dem Aufsteiger aus Breitenbrunn ist am Wochenende der erste Saisonsieg gelungen. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Dem Aufsteiger aus Breitenbrunn ist am Wochenende der erste Saisonsieg gelungen.
Dem Aufsteiger aus Breitenbrunn ist am Wochenende der erste Saisonsieg gelungen. Bild: Symbolbild/lassedesignen - stock.adobe.com
Aue
Kegler aus dem Erzgebirge versieben Medaillenchancen auf der ersten Bahn
Von Jan Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Liga-Betrieb auf Bezirksebene gab es eine erste Niederlage und einen ersten Sieg für Teams aus dem Altkreis Aue-Schwarzenberg. Das Kreisderby indes fiel aus.

Chancenlos sind die Seniorenkegler des ESV Zschorlau bei der Bezirksmeisterschaft der Mannschaften geblieben. In der Ü 60 belegten sie hinter Titelverteidiger Auerbach (2229 Punkte), Mittweida (2226) und Weißenborn (2218) mit 2103 Zählern nur Rang 4 unter sechs Teams. Bereits nach dem Auftakt (Siegfried Gerisch 457) waren die Medaillenchancen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
2 min.
Kegler aus dem Erzgebirge im goldigen Herbst: Die meisten Teams sind auf der Siegerstraße
Auf die Kegler der höheren Klassen aus Aue-Schwarzenberg warten große Herausforderungen.
Bei den Verbandsliga-Senioren aus Zschorlau fehlt dieses Wochenende ein Leistungsträger. Ein Spitzenspiel steigt in der 1. Bezirksklasse. Bezirksligist Bernsbach will seine weiße Weste wahren.
Jan Riedel
25.10.2025
1 min.
Seniorenkegler aus dem Erzgebirge greifen nach der Bezirkskrone
Die Seniorenkegler aus Zschorlau greifen am Wochenende in die Bezirksmannschaftsmeisterschaft ein.
Zschorlau tritt bei der Mannschaftsmeisterschaft an. In der 2. Bezirksklasse steigt in Lößnitz ein Kreisderby.
Jan Riedel
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel