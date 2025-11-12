Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bernsbacher Bezirksligakegler haben ein anstrengendes Spitzenspiel hinter sich.
Die Bernsbacher Bezirksligakegler haben ein anstrengendes Spitzenspiel hinter sich.
Aue
Kegler aus dem Erzgebirge werden für ihren Kampfgeist belohnt
Von Jan Riedel
Die Verbandsliga-Senioren aus Zschorlau haben den Absteiger bezwungen. In Bernsbach ließen die Bezirksligamänner nicht locker.

Das Duell Aufsteiger gegen Absteiger in der 2. Verbandsliga hat einen klaren Sieger gesehen: Die Seniorenkegler des ESV Zschorlau bezwangen zuhause den TSV Zwickau mit 5:3 (3352:3335). Das bedeutete zugleich einen Mannschaftsbahnrekord für den Aufsteiger. Siegfried Gerisch (581) von den Gastgebern unterlag zum Auftakt trotz Tagesbestwert. René...
Mehr Artikel