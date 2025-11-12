Kegler aus dem Erzgebirge werden für ihren Kampfgeist belohnt

Aue
Die Verbandsliga-Senioren aus Zschorlau haben den Absteiger bezwungen. In Bernsbach ließen die Bezirksligamänner nicht locker.
Das Duell Aufsteiger gegen Absteiger in der 2. Verbandsliga hat einen klaren Sieger gesehen: Die Seniorenkegler des ESV Zschorlau bezwangen zuhause den TSV Zwickau mit 5:3 (3352:3335). Das bedeutete zugleich einen Mannschaftsbahnrekord für den Aufsteiger. Siegfried Gerisch (581) von den Gastgebern unterlag zum Auftakt trotz Tagesbestwert. René...
