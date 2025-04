Kegler-Trio reist mit guten Aussichten zu den Bezirksmeisterschaften

Am Wochenende rollen im ganzen Bezirk die Kugeln, unter anderem auch in Ehrenfriedersdorf und Bärenstein. In Thum geht es indes mit dem Greifensteinpokal weiter.

Gleich neun Aktive aus der Region kegeln am Wochenende um die Titel bei den Bezirkseinzelmeisterschaften. Die besten Aussichten haben dabei Rita Walther (Ü 60/Ehrenfriedersdorf) sowie die beiden Ü-70-Sportler Ingelore Kirchner (Thum) und Dietmar Bartl (TSG Sehma), die jeweils als Führende in den Endlauf gehen. Neben den Bahnen in...