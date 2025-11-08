Kegler vom Spiegelwald im Erzgebirge fiebern Spitzenspiel entgegen

Aue
In der Bezirksliga empfängt Bernsbach den Tabellenführer. Bei den Oldies in der 2. Verbandsliga will Zschorlau seinen Heimnimbus wahren.
Mit ehemaligen Bundesligaspielerin bekommen es die Seniorenkegler des ESV Zschorlau in der 2. Verbandsliga zu tun. Können sie ihre weiße Heimweste wahren? Das wird sich am Sonnabend ab 9 Uhr gegen den TSV Zwickau zeigen. Die Bernsbacher Frauen sind am Sonntag ab 9.15 Uhr beim KSV Hainichen gefordert. Beide Teams gehen mit bisher je einem Sieg...
