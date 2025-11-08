Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Vor den Keglern aus Aue-Schwarzenberg liegen ganz unterschiedliche Aufgaben am Wochenende. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aue
Kegler vom Spiegelwald im Erzgebirge fiebern Spitzenspiel entgegen
Von Jan Riedel
In der Bezirksliga empfängt Bernsbach den Tabellenführer. Bei den Oldies in der 2. Verbandsliga will Zschorlau seinen Heimnimbus wahren.

Mit ehemaligen Bundesligaspielerin bekommen es die Seniorenkegler des ESV Zschorlau in der 2. Verbandsliga zu tun. Können sie ihre weiße Heimweste wahren? Das wird sich am Sonnabend ab 9 Uhr gegen den TSV Zwickau zeigen. Die Bernsbacher Frauen sind am Sonntag ab 9.15 Uhr beim KSV Hainichen gefordert. Beide Teams gehen mit bisher je einem Sieg...
