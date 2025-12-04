Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einige Kegelteams aus Aue-Schwarzenberg haben auf Bezirksebene die Hinrunde schon abgeschlossen.
Einige Kegelteams aus Aue-Schwarzenberg haben auf Bezirksebene die Hinrunde schon abgeschlossen.
Aue
Keglerinnen aus Schneeberg erleben böse Überraschung
Von Jan Riedel
Beim Tabellenletzten geriet die SG Schneeberg/Kirchberg ins Straucheln. Weiterhin bestens läuft es bei den Bernsbacher Herren. Ganz im Gegensatz zu ihren Senioren.

Ein Spitzenspiel steht den Keglern des ESV Zschorlau bevor. Sie müssen zum Abschluss der Hinrunde in der 1. Bezirksklasse-Staffel 1 bei Tabellenführer Leubsdorf auf die Bahn. Wollen sie ein ernsthafter Verfolger bleiben, müssen sie gewinnen. In der Bezirksklasse der Damen beginnt für die SG Lößnitz/Markersbach bereits die Rückrunde. Im...
