Kein Happy End für Thalheimer Fußballer: Gebürtiger Erzgebirger köpft Dynamo zum Sieg

Aufsteiger Tanne Thalheim hat das Risikospiel der Sachsenliga gegen die Nachwuchstruppe von Dynamo Dresden knapp verloren. Ein ehemaliger Annaberger entschied die als „störanfällig“ eingestufte Partie.

Wie bitter: Nach großem Kampf mussten die Sachsenliga-Fußballer des SV Tanne Thalheim am Sonntag bei der knappen 1:2 (1:0)-Niederlage gegen die U 23 von Dynamo Dresden vor 335 Zuschauern am Ende doch noch die Punkte aus der Hand geben. Über 75 Minuten hielt das Bollwerk der Erzgebirger, dann schlug die Dynamo-Reserve eiskalt zu. „Wir können...