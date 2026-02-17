Kein Sächsischer Offroad-Cup 2026: So reagieren Motorsportler und Vereine im Erzgebirge

Die Absage der SOC-Serie für dieses Jahr hat Aktive und Fans des Geländesports schwer getroffen. Die Enttäuschung ist groß, zugleich hoffen viele auf eine Reaktion – und suchen vorerst Alternativen.

Die Vorfreude war groß, die Maschine schon vorbereitet. Nach seinen Top-Ergebnissen in der Einsteiger-Klasse wollte Jeremy Gläs im Sächsischen Offroad-Cup 2026 eigentlich in der Hobby-Kategorie für Furore sorgen. „Die SOC-Rennen finden alle in der Nähe statt und es sind auch immer Top-Fahrer dabei. Zu anderen Veranstaltungen ist der Weg...