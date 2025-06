Kein Sieg und auch keine Schützenhilfe: Abstieg der Marienberger Sachsenliga-Kicker so gut wie besiegelt

Schon vor dem Anpfiff am Sonntag gab es für den FSV Motor schlechte Nachrichten. Anschließend ging die Mannschaft im Heimspiel gegen Rabenstein auch noch leer aus – trotz bester Chancen.

Besser hätte das Wetter am Sonntagnachmittag kaum zur Lage des FSV Motor Marienberg in der Fußball-Sachsenliga passen können. Zunächst zeigte sich immer wieder die Sonne, während der Tabellen-14. im so wichtigen Heimspiel gegen die SG Handwerk Rabenstein (3.) zu guten Chancen kam. Die Gastgeber schienen auf einem guten Weg, den 0:1-Rückstand...