Pascal Sadecki visiert die Enduro-Vintage-Trophy für klassische Motorräder an.
Pascal Sadecki visiert die Enduro-Vintage-Trophy für klassische Motorräder an. Bild: Thomas Fritzsch
Aue
Kein Team Deutschland bei den 100. Six Days in Portugal: Auch ein Erzgebirger setzt andere Prioritäten
Von Thomas Fritzsch
Die unter Enduro-Sportlern und Fans so beliebte Sechstagefahrt gastiert dieses Jahr in Grandola. Ohne deutsche Beteiligung. Der Zschopauer Pascal Sadecki zieht ein anderes Rennen vor.

Die Nachricht, dass bei der Jubiläumsveranstaltung der Internationalen Six Days in diesem Jahr kein Team Germany starten wird, schlug bei Fahrern und Fans hohe Wellen. Immerhin geht die Enduro-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften Mitte Oktober im portugiesischen Grandola das 100. Mal über die Bühne. Zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren...
