Kellerduell sieht klaren Sieger: Veilchenringer pusten das Nordlicht aus

In der 2. Bundesliga Ost hat der FC Erzgebirge Aue die Pflichtaufgabe gegen den RV Lübtheen gemeistert. 25:7 stand es am Ende. Viele Details machten Abend aus Sicht der Lila-Weißen rund.

Mit 25:7 ist das Kellerduell in der 2. Bundesliga Ost am Ende eine klare Sache gewesen. Die Ringer des FC Erzgebirge Aue nahmen zuhause gegen den RV Lübtheen erfolgreich Revanche für das knappe 16:17 in der Hinrunde in Mecklenburg-Vorpommern. Für Veilchencoach Björn Schöniger war der Erfolg eine Pflichtaufgabe. „Dieses Duell wollten wir...