Kinder im Erzgebirge entdecken die Freude am „Spiel der Könige“

Seit 160 Jahren wird in Annaberg Schach gespielt. Um den Nachwuchs für diesen Denksport zu begeistern, setzt der Verein auf Einsteigerkurse. Und lädt für Anfang August zur Kreismeisterschaft ein.

Nein, schachmatt wurde niemand gesetzt beim Schach-Einsteigerkurs im Kulturzentrum „Erzhammer“ in Annaberg-Buchholz in dieser Woche. Im Gegenteil, der Anfängerkurs bereitete den Teilnehmenden viel Freude. Mitglieder des Schachclubs Annaberg-Buchholz gaben ihnen das Einmaleins des Denksports an die Hand.