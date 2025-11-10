Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu den Veränderungen in der Motor-Startelf gehörte auch, dass der 18-jährige Paul Mehner eine Bewährungschance erhielt.
Zu den Veränderungen in der Motor-Startelf gehörte auch, dass der 18-jährige Paul Mehner eine Bewährungschance erhielt. Bild: Andreas Bauer
Zu den Veränderungen in der Motor-Startelf gehörte auch, dass der 18-jährige Paul Mehner eine Bewährungschance erhielt.
Zu den Veränderungen in der Motor-Startelf gehörte auch, dass der 18-jährige Paul Mehner eine Bewährungschance erhielt. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Kleiner Platz und ein bissiger Gegner bereiten Marienberger Sachsenklasse-Kickern Probleme
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Obwohl es gegen den Tabellenletzten ging, kam der FSV Motor in Mülsen nicht zur Entfaltung. Außerdem hatte die Partie noch aus einem anderen Grund einen faden Beigeschmack.

Auf ihren fünften Saisonsieg müssen die Fußballer des FSV Motor Marienberg noch etwas länger warten als erhofft. Beim SV Blau-Gelb Mülsen, der als Schlusslicht in den 11. Spieltag der Sachsenklasse West gegangen war, kam der Tabellensiebte aus dem Erzgebirge nicht über ein 1:1-Remis hinaus. „Auf dem Papier sind es zwei verlorene Punkte,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
10.11.2025
2 min.
Blau-Gelb Mülsen gibt die rote Laterne in der Fußball-Landesklasse ab
Blau-Gelb Mülsen muss weiter auf den zweiten Saisonsieg warten.
Gegen Favorit Marienberg kamen die Westsachsen am Sonntag zum Unentschieden. Im Abstiegskampf gab es zudem späte Schützenhilfe von einem Konkurrent aus Westsachsen.
Philip Meyer
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
19.10.2025
4 min.
Marienberger Sachsenklasse-Kicker beenden Erfolgsserie des Spitzenreiters
Mit einer präzisen Flanke bereitete Florian Martin den Ausgleich durch Kevin Matthes vor.
Aus der Pokal-Niederlage gegen Schöneck haben die Marienberger Fußballer gelernt. In der Meisterschaft konnten sie dem Liga-Primus nun die ersten Punkte abknöpfen – dank einer veränderten Taktik.
Andreas Bauer
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel