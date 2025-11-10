Kleiner Platz und ein bissiger Gegner bereiten Marienberger Sachsenklasse-Kickern Probleme

Obwohl es gegen den Tabellenletzten ging, kam der FSV Motor in Mülsen nicht zur Entfaltung. Außerdem hatte die Partie noch aus einem anderen Grund einen faden Beigeschmack.

Auf ihren fünften Saisonsieg müssen die Fußballer des FSV Motor Marienberg noch etwas länger warten als erhofft. Beim SV Blau-Gelb Mülsen, der als Schlusslicht in den 11. Spieltag der Sachsenklasse West gegangen war, kam der Tabellensiebte aus dem Erzgebirge nicht über ein 1:1-Remis hinaus. „Auf dem Papier sind es zwei verlorene Punkte,...