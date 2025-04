Knapp 300 Starts bei Reitturnier im Erzgebirge – und ein Elektro-Pferd

Seine 39. Auflage erlebt am Sonnabend und Sonntag das Lößnitzer Reitturnier. Die Starter kommen vor allem aus Sachsen. Eine Neuheit stellen die Voltigierer des Gastgebervereins vor.

Der Rasen ist gemäht und der Platz gesandet: Das 39. Lößnitzer Reitturnier wirft seine Schatten voraus. Es lockt am Sonnabend und Sonntag 93 Sportler mit 190 Pferden auf die Anlage am Steinweg. In Summe sind es sogar 292 Startplätze, da einige Aktive mit mehreren Pferden in den Wettbewerb gehen. Zum Großteil kommen die Teilnehmer aus Sachsen....