Kommentar zu den Vorfällen beim Erzgebirgspokal-Duell zwischen Niederwürschnitz und Auerhammer

Im Fußball-Erzgebirgspokal hat der SV Auerhammer geschlossen den Platz verlassen. Warum dies richtig war.

Das Fußball-Erzgebirge hat einen traurigen Tag erlebt: Nach rassistischen Beleidigungen haben die Spieler des SV Auerhammer am Sonntag den Kunstrasenplatz des SV Fortuna Niederwürschnitz verlassen. Nach 120 Minuten Spielzeit im Erzgebirgspokal ging die Mannschaft laut dem Vereinsvorsitzenden geschlossen in die Kabine, „weil die unerträglichen...