Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze und im Tabellenkeller der Erzgebirgsliga

An der Spitze kann sich ein Trio noch realistische Hoffnungen auf den Meistertitel machen. Im Keller muss dagegen ein Quartett noch zittern. Eine Bestandsaufnahme fünf Spieltage vor Schluss.

Das Rennen um die Meisterschaft in der Erzgebirgsliga bleibt spannend. Denn nachdem zuletzt der Oelsnitzer FC Punkte liegen ließ und vom Gejagten zum Jäger wurde, patzte am Wochenende der Spitzenreiter aus Zschorlau. Dabei sahen die Zschorlauer angesichts einer 3:0-Führung gegen den FSV Sosa bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich am...