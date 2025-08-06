Kraftsportler aus dem Erzgebirge holt dritten Weltmeistertitel – und dabei soll es nicht bleiben

Thomas Goldhahn vom Verein Kraftsport Lauter macht im Bankdrücken so schnell keiner etwas vor. In Italien gelang dem 47-Jährigen der nächste Coup. Trotzdem haderte er mit dem Turnier.

In der Stadt der Antike im Herzen Italiens ist Thomas Goldhahn ein großer Erfolg gelungen: Der 47-jährige Kraftsportler hat sich in Rom seinen dritten Weltmeistertitel gesichert. Zufrieden mit seiner Leistung vor wenigen Wochen ist er aber nur bedingt. Das hat mehrere Gründe. In der Stadt der Antike im Herzen Italiens ist Thomas Goldhahn ein großer Erfolg gelungen: Der 47-jährige Kraftsportler hat sich in Rom seinen dritten Weltmeistertitel gesichert. Zufrieden mit seiner Leistung vor wenigen Wochen ist er aber nur bedingt. Das hat mehrere Gründe.