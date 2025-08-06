Kraftsportler aus dem Erzgebirge holt dritten Weltmeistertitel – und dabei soll es nicht bleiben

Aue
Thomas Goldhahn vom Verein Kraftsport Lauter macht im Bankdrücken so schnell keiner etwas vor. In Italien gelang dem 47-Jährigen der nächste Coup. Trotzdem haderte er mit dem Turnier.
In der Stadt der Antike im Herzen Italiens ist Thomas Goldhahn ein großer Erfolg gelungen: Der 47-jährige Kraftsportler hat sich in Rom seinen dritten Weltmeistertitel gesichert. Zufrieden mit seiner Leistung vor wenigen Wochen ist er aber nur bedingt. Das hat mehrere Gründe.
