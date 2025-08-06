Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thomas Goldhahn vom Verein Kraftsport Lauter hat sich in Rom seinen dritten Weltmeistertitel gesichert. Die Umstände waren turbulent.
Thomas Goldhahn vom Verein Kraftsport Lauter hat sich in Rom seinen dritten Weltmeistertitel gesichert. Die Umstände waren turbulent. Bild: Anna Neef
Thomas Goldhahn vom Verein Kraftsport Lauter hat sich in Rom seinen dritten Weltmeistertitel gesichert. Die Umstände waren turbulent.
Thomas Goldhahn vom Verein Kraftsport Lauter hat sich in Rom seinen dritten Weltmeistertitel gesichert. Die Umstände waren turbulent. Bild: Anna Neef
Aue
Kraftsportler aus dem Erzgebirge holt dritten Weltmeistertitel – und dabei soll es nicht bleiben
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Goldhahn vom Verein Kraftsport Lauter macht im Bankdrücken so schnell keiner etwas vor. In Italien gelang dem 47-Jährigen der nächste Coup. Trotzdem haderte er mit dem Turnier.

In der Stadt der Antike im Herzen Italiens ist Thomas Goldhahn ein großer Erfolg gelungen: Der 47-jährige Kraftsportler hat sich in Rom seinen dritten Weltmeistertitel gesichert. Zufrieden mit seiner Leistung vor wenigen Wochen ist er aber nur bedingt. Das hat mehrere Gründe.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
18.06.2025
3 min.
Starkes Stück: Athlet von Erzgebirge Aue sichert sich bei WM-Debüt eine Medaille – diese Farbe hat sie
Lars Bretfeld vom FC Erzgebirge Aue, hier bei einem Wettkampf in Lauter, hat sein WM-Debüt mit Bronze gemeistert.
Kraftsportler Lars Bretfeld hat bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken ein noch nie erlebtes Wettkampfflair geschnuppert. Die Entscheidung über die Platzierung fiel am Ende auf der Waage.
Anna Neef
18.06.2025
3 min.
Trotz Krise: Metallbranche wirbt mit dem Heavy-Metal-Day für stahlharte Jobs im Erzgebirge
Praxisausbilder, Schulvertreter und Schüler tauschen sich auch diesmal beim Heavy-Metal-Day aus.
Die Omeras GmbH Lauter kämpft derzeit ums Überleben. Dennoch - oder gerade deshalb - bietet der traditionsreiche Emaillier-Betrieb diesen Freitag eine Plattform für die Berufsorientierung.
Anna Neef
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein. Diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Ihre Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
Mehr Artikel