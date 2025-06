Kreisliga: Zschopauer Fußballer starten nervös, können am Ende aber doch den Aufstieg feiern

Mit dem 5:0 gegen Zöblitz hat die BSG Motor auch die letzten Zweifel ausgeräumt. Offen bleibt im Osten bis zum letzten Spieltag dagegen die Abstiegsfrage.

Es ist vollbracht: Mit dem klaren und am Ende souveränen 5:0-Heimsieg gegen den VfB Zöblitz hat die BSG Motor Zschopau am vorletzten Spieltag der Kreisliga Ost die notwendigen Zähler geholt, um sich den Aufstieg in die Erzgebirgsliga zu sichern. Verfolger Olbernhau hat trotz des 2:0-Sieges gegen Kellerkind Drebach/Falkenbach II das Nachsehen.