Kreispokal: Affalterer Fußballerinnen verderben Zschopau das Double

In der Liga nur auf Rang 4 ins Ziel gekommen, haben die Fußballerinnen der SpG Affalter/Aue III beim Finalturnier in Auerbach zum großen Coup ausgeholt.

Der Sieger des Fußball-Erzgebirgspokals der Frauen kommt überraschenderweise nicht aus Zschopau. Im Finalturnier auf dem Sportplatz am Zechenweg in Auerbach setzten sich dafür die Frauen der SpG Affalter/Aue III an die Spitze und verwiesen die BSG Motor Zschopau, die sich in der Erzgebirgsliga souverän den Titel sicherte, auf Rang 2....