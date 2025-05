Kreissportbund Erzgebirge bietet Online-Seminar an: Was muss ein Übungsleiter wissen?

Trainer sein ist gar nicht schwer? Nicht ganz. Wer das Amt ehrenamtlich ausübt, muss rechtliche Aspekte beachten. Darum geht es in einem Kurs am 4. Juni.

Übungsleiter und Trainer sind Aushängeschild und Garant für erfolgreiche Vereine. Doch was genau ist ihr Aufgabenfeld? Und welche rechtliche Stellung nehmen sie ein, vor allem wenn es um die ehrenamtliche Tätigkeit geht? Fragen wie diese werden in einem Online-Seminar beantwortet, das der Kreissportbund Erzgebirge anbietet. Am 4. Juni von 18...