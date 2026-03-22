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Auch mit 54 ist Silke Hänel bei den Hormissen unverzichtbar – ans Aufhören denkst sie noch längst nicht.
Auch mit 54 ist Silke Hänel bei den Hormissen unverzichtbar – ans Aufhören denkst sie noch längst nicht. Foto: Ralf Wendland
Auch mit 54 ist Silke Hänel bei den Hormissen unverzichtbar – ans Aufhören denkst sie noch längst nicht.
Auch mit 54 ist Silke Hänel bei den Hormissen unverzichtbar – ans Aufhören denkst sie noch längst nicht. Foto: Ralf Wendland
Stollberg
Landesliga mit über 50: Diese Erzgebirgerin erlebt im Volleyball ihren dritten Frühling
Redakteur
Von Jürgen Werner
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Silke Hänel ist beim Aufsteiger Germania Hormersdorf als Mittelblockerin unverzichtbar. Dabei hat sie ihre sportlichen Wurzeln eigentlich in einer ganz anderen Sportart.

Wer im Sport erfolgreich sein will, der bringt neben Talent und Ehrgeiz üblicherweise auch jugendliche Frische mit. Das ist beim Volleyball nicht anders als beispielsweise beim Fußball. Von den Spielerinnen, die Woche für Woche in der Sachsenliga aufeinandertreffen, liegt das Erreichen der Volljährigkeit bei vielen jedenfalls noch nicht allzu...
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