Landesliga: Thalheimer Fußballer gastieren bei Tabellenführer Rabenstein

Stollberg
Vor dem Auftritt bei der SG Handwerk am Sonntag stapelt Tanne-Trainer René Wendler tief. Für einen seiner Spieler ist es eine besondere Partie.
Nach einer Woche Pause legen die Fußballer des SV Tanne Thalheim an diesem Wochenende wieder los. Dabei können die Erzgebirger am Samstag noch zuschauen, was die Konkurrenz in der Landesliga macht – ihre Partie bei Handwerk Rabenstein wird als einzige des Spieltags erst am Sonntag angepfiffen, Beginn ist um 15 Uhr.
