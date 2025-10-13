Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seyran Simonyan (Rot, hier gegen Thalheims Tobias Löffler), sorgte in Artern mit seinem Schultersieg für die Entscheidung zugunsten des RSK Gelenau.
Seyran Simonyan (Rot, hier gegen Thalheims Tobias Löffler), sorgte in Artern mit seinem Schultersieg für die Entscheidung zugunsten des RSK Gelenau. Bild: Heiko Neubert/Archiv
Annaberg
Lange Anreise lohnt sich für Gelenauer Ringer
Von Frank Grunert
Mit einem 24:12-Auswärtssieg kehren die Regionalliga-Ringer der WKG Gelenau/Markneukirchen II von ihrem Duell bei Germania Artern zurück. Ein perfekter Urlaubsstart für den Trainer.

So kann man eigentlich immer in den Urlaub starten, findet Björn Lehnert. Denn da die Gelenauer Regionalliga-Ringer am kommenden Wochenende frei haben, gönnt sich deren Trainer eine Woche Ruhe und Entspannung. Und mit einem 24:12-Auswärtssieg bei Germania Artern startet es sich doch gleich viel schöner in den Urlaub.
