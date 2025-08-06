Langläufer aus dem Erzgebirge gewinnen bei Crosslauf im Vogtland

Siegreich ist der SV Neudorf von einem Wettkampf in Grünbach zurückgekehrt. Dort räumten vor allem die Nachwuchssportler Medaillen ab.

Über Spitzenplatzierungen haben sich die Langläufer des SV Neudorf beim renommierten Kirmeslauf des SV Grünbach im Vogtland am vergangenen Sonntag gefreut. In das dortige Skistadion hatten die Grünbacher sächsische Skilangläufer eingeladen. Für den Nachwuchs war der Crosslauf nach dem Urlaub ein wichtiger Ranglistenwettkampf, teilte der SV...