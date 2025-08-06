Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frida Dost vom SV Neudorf hat in ihrer Altersklasse über die 1-Kilometer-Strecke den Crosslauf in Grünbach im Vogtland gewonnen.
Frida Dost vom SV Neudorf hat in ihrer Altersklasse über die 1-Kilometer-Strecke den Crosslauf in Grünbach im Vogtland gewonnen. Bild: Michael Wendler
Frida Dost vom SV Neudorf hat in ihrer Altersklasse über die 1-Kilometer-Strecke den Crosslauf in Grünbach im Vogtland gewonnen.
Frida Dost vom SV Neudorf hat in ihrer Altersklasse über die 1-Kilometer-Strecke den Crosslauf in Grünbach im Vogtland gewonnen. Bild: Michael Wendler
Annaberg
Langläufer aus dem Erzgebirge gewinnen bei Crosslauf im Vogtland
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Siegreich ist der SV Neudorf von einem Wettkampf in Grünbach zurückgekehrt. Dort räumten vor allem die Nachwuchssportler Medaillen ab.

Über Spitzenplatzierungen haben sich die Langläufer des SV Neudorf beim renommierten Kirmeslauf des SV Grünbach im Vogtland am vergangenen Sonntag gefreut. In das dortige Skistadion hatten die Grünbacher sächsische Skilangläufer eingeladen. Für den Nachwuchs war der Crosslauf nach dem Urlaub ein wichtiger Ranglistenwettkampf, teilte der SV...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
04.08.2025
4 min.
Rückkehr mit Ansage: Treuener steht beim Grünbacher Kirmescrosslauf ganz oben auf dem Podest
Trotz Ferien waren beim Grünbacher Kirmeslauf wieder 140 Lauffans aller Altersklassen am Start.
Knapp 140 Laufbegeisterte lockte der SV Grünbach am Sonntag zum Kirmes-Crosslauf. Die Tagessieger bei den Erwachsenen kamen aus Treuen und Weischlitz.
Annika-Alicia Saunus
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
19.05.2025
3 min.
Neudorfer Skilanglauf-Talente beweisen sich auch abseits der Piste
Beim 19. Stülpnerlauf liefen Frida Dost (029) und Fabian Schumann (004) ganz oben aufs Treppchen.
Wintersportler sind auch im Sommer aktiv. Skilangläufer aus der Region beweisen ihr Können bei Crossläufen und Mehrkämpfen. Auch ohne Ski unter den Füßen glänzen die jungen Talente.
Frank Grunert
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein. Diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Ihre Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Mehr Artikel