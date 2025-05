Leichtathleten des LV 90 Erzgebirge sind für ihr Heimspiel bestens gerüstet

In wenigen Tagen steigt in Gelenau das Erzgebirgsmeeting. Wie gut die Gastgeber in Form sind, zeigen geknackte Normen für internationale Titelkämpfe sowie 23 Regionalmeisterschaftsmedaillen.

Mit dem Erzgebirgsmeeting steht in Kürze ein erster Saisonhöhepunkt vor heimischer Kulisse auf dem Programm. Am 29. Mai richtet der LV 90 Erzgebirge diesen Wettkampf in Gelenau aus und erwartet dabei zahlreiche ambitionierte Leichtathleten aus nah und fern. Selbst scheinen die Gastgeber für diese erste große Standortbestimmung gut gerüstet zu... Mit dem Erzgebirgsmeeting steht in Kürze ein erster Saisonhöhepunkt vor heimischer Kulisse auf dem Programm. Am 29. Mai richtet der LV 90 Erzgebirge diesen Wettkampf in Gelenau aus und erwartet dabei zahlreiche ambitionierte Leichtathleten aus nah und fern. Selbst scheinen die Gastgeber für diese erste große Standortbestimmung gut gerüstet zu...