Leichtathletik-Debütantin sorgt beim 8. Erzgebirgsmeeting für Aufsehen

Fast 170 Sportler haben in Gelenau ihr Können gezeigt. Dazu gehörte auch eine zehnjährige Neukirchenerin, die bislang nur als Handballerin aktiv war, aber offenbar noch über weitere Talente verfügt.

Das Gelenauer Sportareal Erzgebirgsblick wird in dieser Woche seinem Namen vollauf gerecht. So treten am Samstag ab 9 Uhr in der dortigen Sporthalle Nachwuchsringer mehrerer Bundesländer zum Erzgebirgscup an, wobei die Mannschaft des FC Erzgebirge Aue den Siegerpokal wieder einmal verteidigen will. Der Sportplatz des Areals war bereits am...