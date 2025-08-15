Leichtathletik: Frisch gebackene Weltmeister vor Heimspiel im Erzgebirge

Zschopau
Mehr als 120 Leichtathleten werden beim 26. Werfer- und Springertag in Großolbersdorf erwartet. Neben der Resonanz sorgt auch ein außergewöhnlicher Wettkampf im Vorfeld bei den Gastgebern für Freude.
Leichtathletik-Fans dürfen sich nicht nur auf den 22. Thumer Werfertag freuen, der diesen Freitag Vertreter der internationalen Elite ins Erzgebirge lockt. Einen Tag später wird es auch beim 26. Werfer- und Springertag des SV 1870 Großolbersdorf hoch hergehen. Mit 120 Anmeldungen fällt die Resonanz beachtlich aus. „Aus ganz Sachsen sowie...
