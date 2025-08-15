Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dennis und Nadine Beck durften sich im tschechischen Lovosice jeweils über Gold freuen.
Dennis und Nadine Beck durften sich im tschechischen Lovosice jeweils über Gold freuen. Bild: Nadine Beck
Dennis und Nadine Beck durften sich im tschechischen Lovosice jeweils über Gold freuen.
Dennis und Nadine Beck durften sich im tschechischen Lovosice jeweils über Gold freuen. Bild: Nadine Beck
Zschopau
Leichtathletik: Frisch gebackene Weltmeister vor Heimspiel im Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 120 Leichtathleten werden beim 26. Werfer- und Springertag in Großolbersdorf erwartet. Neben der Resonanz sorgt auch ein außergewöhnlicher Wettkampf im Vorfeld bei den Gastgebern für Freude.

Leichtathletik-Fans dürfen sich nicht nur auf den 22. Thumer Werfertag freuen, der diesen Freitag Vertreter der internationalen Elite ins Erzgebirge lockt. Einen Tag später wird es auch beim 26. Werfer- und Springertag des SV 1870 Großolbersdorf hoch hergehen. Mit 120 Anmeldungen fällt die Resonanz beachtlich aus. „Aus ganz Sachsen sowie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
4 min.
Europameister im Rampenlicht: Heimatgemeinde im Erzgebirge ehrt ihren Goldjungen
Steven Richter trägt sich im Beisein von Bürgermeister Knut Schreiter (r.) und Jens Römling (l.) von der Erzgebirgssparkasse in das Goldene Buch von Gelenau ein.
Steven Richter hat sich nach dem Erfolg bei der U-23-Europameisterschaft in das Goldene Buch von Gelenau eingetragen. Zwei Höhepunkte warten noch auf den Sportler in dieser Saison. Dazu gehört sein Heim-Meeting in Thum.
Sandra Häfner
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
14.08.2025
4 min.
Weg zur Leichtathletik-WM nach Tokio führt über Thum
Henrik Janssen kommt als Deutscher Meister zum Werfertag nach Thum.
Bereits zum 22. Mal trifft sich die Weltelite der Werfer im Erzgebirge, diesmal sind Athleten aus zwölf Nationen am Start. Besonders stark ist das Diskuswerfen der Männer mit Lokalmatador Steven Richter besetzt.
Thomas Treptow
Mehr Artikel