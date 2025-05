Leichtathletik-Meeting lockt 170 Sportler mehrerer Bundesländer ins Erzgebirge

Statt es am Feiertag ruhig angehen zu lassen, geben die Starter am Donnerstag in Gelenau alles. Grund ist das vom LV 90 ausgerichtete Erzgebirgsmeeting, das viele Sportler als Chance sehen.

Mehr Teilnehmer als vermutet lockt diesen Donnerstag das Erzgebirgsmeeting des LV 90 Erzgebirge nach Gelenau. „Ein Feiertag ist nicht unbedingt der beste Termin Aber viele Leichtathleten wollen diese Gelegenheit nutzen, um Normen für anstehende Meisterschaften oder ihren Kaderstatus zu knacken", sagt Regionaltrainerin Sophia Teicher. Ihr...