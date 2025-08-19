Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit 10,30 Metern sicherte sich Gerrit Rische (LV 90 Erzgebirge) Silber im Kugelstoßen der M 13.
Mit 10,30 Metern sicherte sich Gerrit Rische (LV 90 Erzgebirge) Silber im Kugelstoßen der M 13. Bild: Andreas Bauer
Mit 10,30 Metern sicherte sich Gerrit Rische (LV 90 Erzgebirge) Silber im Kugelstoßen der M 13.
Mit 10,30 Metern sicherte sich Gerrit Rische (LV 90 Erzgebirge) Silber im Kugelstoßen der M 13. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Leichtathletik: Zwei Weitenjäger und eine Lokalmatadorin bringen Großolbersdorf zum Staunen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Landesrekord und eine WM-Empfehlung waren die Höhepunkte des 26. Werfer- und Springertags. Dazu sorgte noch eine junge Starterin des Gastgebervereins für Furore.

Mit Platz 8 beim Europäischen Olympischen Jugend-Festival hat Jaroslav Smělý vor wenigen Wochen sein Können unter Beweis gestellt. Weitere Höhepunkte sollen für den U-18-Leichtathleten aus Tschechien bald folgen. So hat der Diskus-Spezialist vom ASK Lovosice schon jetzt die U-20-Weltmeisterschaft 2026 im Visier. „Dafür will ich möglichst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
15.08.2025
3 min.
Leichtathletik: Frisch gebackene Weltmeister vor Heimspiel im Erzgebirge
Dennis und Nadine Beck durften sich im tschechischen Lovosice jeweils über Gold freuen.
Mehr als 120 Leichtathleten werden beim 26. Werfer- und Springertag in Großolbersdorf erwartet. Neben der Resonanz sorgt auch ein außergewöhnlicher Wettkampf im Vorfeld bei den Gastgebern für Freude.
Andreas Bauer
18.08.2025
5 min.
Warum der Thumer Werfertag diesmal Hammer war
U-23-Hammerwerferin Jada Julien kam beim 22. Thumer Werfertag auf gute 67,34 Meter.
Neben den üblichen mit WM-Startern gespickten Wettbewerben gehörte zum Meeting im Erzgebirge wieder eine Disziplin, die oft etwas im Hintergrund steht. Ein Trainer und eine Athletin wollen das ändern.
Andreas Bauer
Mehr Artikel