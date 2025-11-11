Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein souveräner Start-Ziel-Sieg gelang in Zwönitz dem Team von Lokalmatador Kenny Riedel (rechts) und dem Dittmannsdorfer Luca Reinhold.
Ein souveräner Start-Ziel-Sieg gelang in Zwönitz dem Team von Lokalmatador Kenny Riedel (rechts) und dem Dittmannsdorfer Luca Reinhold. Bild: Thomas Fritzsch
Ein souveräner Start-Ziel-Sieg gelang in Zwönitz dem Team von Lokalmatador Kenny Riedel (rechts) und dem Dittmannsdorfer Luca Reinhold.
Ein souveräner Start-Ziel-Sieg gelang in Zwönitz dem Team von Lokalmatador Kenny Riedel (rechts) und dem Dittmannsdorfer Luca Reinhold. Bild: Thomas Fritzsch
Stollberg
Lokalmatador gewinnt Swen-Enderlein-Gedächtnis-Enduro im Erzgebirge
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kenny Riedel und Teamkollege Luca Reinhold hatten bei der 20. Auflage der Veranstaltung, die an den jung verunglückten Endurofahrer erinnert, die Nase vorn. Mehr als 200 Fahrer gingen in diesem Jahr an den Start.

Mehr als zwei Jahrzehnte ist es mittlerweile her, seit Swen Enderlein bei der Sechstagefahrt im polnischen Kielce im Alter von nur 26 Jahren tödlich verunglückt ist. Doch die Erinnerung an den Zwönitzer, der 1995 in den Motocross-Sport eingestiegen war, später in den Enduro-Bereich wechselte und dort bis zur Fahrerelite Deutschlands...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
29.10.2025
2 min.
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Erzgebirger will sich beim Saisonfinale Silber sichern
Der Lengefelder DM-Fahrer Kevin Nieschalk will in Burg Vizemeister werden.
In Burg bei Magdeburg wird am Samstag der letzte DM-Lauf ausgetragen. Ein Lengefelder hat dabei gute Chancen, Vizemeister der Klasse E1 zu werden.
Thomas Fritzsch
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
17:00 Uhr
4 min.
Enduro: Dieser junge Erzgebirger kam, sah und siegte
Stolz präsentiert Luca Reinhold, der sowohl das B-Championat als auch seine Klasse gewann, seine Trophäen.
Für Nachwuchsfahrer Luca Reinhold hätte die erste Saison im Deutschen Enduro-Cup nicht besser laufen können. Gleich zwei Titel erkämpfte der 21-jährige Dittmannsdorfer, der jetzt höhere Ziele verfolgt.
Thomas Fritzsch
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel