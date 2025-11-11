Lokalmatador gewinnt Swen-Enderlein-Gedächtnis-Enduro im Erzgebirge

Kenny Riedel und Teamkollege Luca Reinhold hatten bei der 20. Auflage der Veranstaltung, die an den jung verunglückten Endurofahrer erinnert, die Nase vorn. Mehr als 200 Fahrer gingen in diesem Jahr an den Start.

Mehr als zwei Jahrzehnte ist es mittlerweile her, seit Swen Enderlein bei der Sechstagefahrt im polnischen Kielce im Alter von nur 26 Jahren tödlich verunglückt ist. Doch die Erinnerung an den Zwönitzer, der 1995 in den Motocross-Sport eingestiegen war, später in den Enduro-Bereich wechselte und dort bis zur Fahrerelite Deutschlands... Mehr als zwei Jahrzehnte ist es mittlerweile her, seit Swen Enderlein bei der Sechstagefahrt im polnischen Kielce im Alter von nur 26 Jahren tödlich verunglückt ist. Doch die Erinnerung an den Zwönitzer, der 1995 in den Motocross-Sport eingestiegen war, später in den Enduro-Bereich wechselte und dort bis zur Fahrerelite Deutschlands...