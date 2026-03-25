MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Jens Breidel vom Kreisverband bei der Auslosung in Neudorf.
Jens Breidel vom Kreisverband bei der Auslosung in Neudorf. Foto: Thomas Kaufmann
Jens Breidel vom Kreisverband bei der Auslosung in Neudorf.
Jens Breidel vom Kreisverband bei der Auslosung in Neudorf. Foto: Thomas Kaufmann
Annaberg
Lospech für den Spitzenreiter der Fußball-Erzgebirgsliga
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem weiteren klaren Heimsieg sind die Neudorfer Kicker in die Rückrunde gestartet. Trotzdem lief für den SVN nicht alles nach Wunsch.

Viel besser hätte der Start in die zweite Saisonhälfte für den SV Neudorf kaum laufen können. Vor den Augen von mehr als 200 Zuschauern feierte der Spitzenreiter der Fußball-Erzgebirgsliga einen klaren 5:2-Heimsieg gegen den FC Concordia Schneeberg, sodass der Vorsprung auf Verfolger Schwarzenberg weiterhin fünf Punkte beträgt. Und doch gab...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
20.03.2026
4 min.
Wenn der Großvater mit dem Enkelsohne: Trainer-Urgestein kehrt zurück in die Fußball-Erzgebirgsliga
Beim SV Tirol Dittmannsdorf ist Steffen Richter auch Trainer seines Enkelsohns Marco Richter.
Im Alter von 68 Jahren nimmt Steffen Richter noch einmal den Stress auf sich, jede Woche Trainingseinheiten zu leiten und an der Seitenlinie zu stehen. Doch es geht nun mal um seinen Herzensverein.
Andreas Bauer
27.10.2025
2 min.
Fußball-Erzgebirgspokal: Favoriten müssen im Viertelfinale auf Reisen gehen
Im Anschluss an das Kreisligaspiel zwischen Olbernhau und Krumhermersdorf loste Schiedsrichter Uwe Schönherr (M.) die Viertelfinalpartien aus.
In der Runde der letzten Acht halten Schneeberg und Neudorf die Fahne der Erzgebirgsliga hoch. Während die Neudorfer ihren Gegner schon kennen, stochert die Concordia im Dunkeln.
Frank Grunert
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel