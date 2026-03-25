Lospech für den Spitzenreiter der Fußball-Erzgebirgsliga

Mit einem weiteren klaren Heimsieg sind die Neudorfer Kicker in die Rückrunde gestartet. Trotzdem lief für den SVN nicht alles nach Wunsch.

Viel besser hätte der Start in die zweite Saisonhälfte für den SV Neudorf kaum laufen können. Vor den Augen von mehr als 200 Zuschauern feierte der Spitzenreiter der Fußball-Erzgebirgsliga einen klaren 5:2-Heimsieg gegen den FC Concordia Schneeberg, sodass der Vorsprung auf Verfolger Schwarzenberg weiterhin fünf Punkte beträgt. Und doch gab...