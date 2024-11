Lugauer Ringer halten in Werdau nur vor der Pause mit

Nach dem überraschenden Remis im Hinkampf hatte sich der Regionalliga-Dritte beim Zweiten durchaus etwas ausgerechnet. Knackpunkt für die letztlich deutliche 13:22-Pleite war der Patzer eines Leistungsträgers.

In der Hinrunde hatten die Ringer des RV Eichenkranz Lugau dem Regionalliga-Zweiten Werdau zuhause noch ein Unentschieden abgetrotzt. Beim Rückkampf am Samstag waren sie von einer ähnlichen Überraschung allerdings ein ganzes Stück entfernt. Mit 13:22 musste sich der Tabellendritte in Westsachsen geschlagen geben. Ein bisschen unter Wert, wie...