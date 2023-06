Mann mit Handicap führt Serie an

Martin Herrling aus Thum wird am Sonntag die bereits siebte Runde des Jura-Pokals, der oberbayrischen Regionalserie der Motorradtrialer, als Gejagter bestreiten. In der Klasse der Senioren führt der 43-Jährige die Wertung mit 525 Punkten an und geht nunmehr auch auf dem Kurs des MSC Fränkische Schweiz im oberfränkischen Steinbruch...