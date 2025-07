Marienberger Fußballer bündeln nach Abstieg die Kräfte

Der FSV Motor Marienberg erlebt eine turbulente Zeit. Doch die verbleibenden Spieler zeigen Einsatz und Teamgeist. Für die anstehende Saison gibt sich ein Marienberger Urgestein optimistisch.

Die sportliche Entwicklung des FSV Motor Marienberg war in den vergangenen Jahren eine Achterbahnfahrt, die nur wenige andere Vereine vorweisen können. Kontinuierlich arbeitete sich der FSV von der Sachsenklasse bis in die Oberliga, stieg dort nach einem Jahr ab und rutschte auch in der Sachsenliga nach unten, begleitet von einigen Misstönen...