Marienberger Fußballer stehen vor dem Doppelabstieg

Die erste Mannschaft der Marienberger hat den Klassenerhalt in der Sachsenliga bereits verpasst, der Reserve droht in der Erzgebirgsliga ein ähnliches Schicksal. In Drebach hilft nur ein Sieg.

Dem FSV Motor Marienberg droht eine Katastrophen-Saison. Das erhoffte Abstiegsendspiel gegen den Reichenbacher FC am Sonntag (15 Uhr) ist bedeutungslos geworden, der Klassenerhalt in der Sachsenliga für die Erzgebirger trotz steigender Leistungen in den vergangenen Wochen nicht mehr erreichbar – es ist der zweite Abstieg in Folge. Als ob das...