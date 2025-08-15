Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Motor-Stratege Pierre Bauer (links) steht für das Pokalspiel in Schöneck wieder zur Verfügung.
Motor-Stratege Pierre Bauer (links) steht für das Pokalspiel in Schöneck wieder zur Verfügung. Bild: Andreas Bauer
Motor-Stratege Pierre Bauer (links) steht für das Pokalspiel in Schöneck wieder zur Verfügung.
Motor-Stratege Pierre Bauer (links) steht für das Pokalspiel in Schöneck wieder zur Verfügung. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Marienberger Kicker nach 100-Kilometer-Lauf zurück auf dem Rasen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Sachsenpokalspiel in Schöneck baut der FSV Motor unter anderem auf Pierre Bauer. Der Abwehrstratege ist wieder dabei, nachdem er den Liga-Auftakt verpasst hatte – aus außergewöhnlichem Grund.

Andere bräuchten nach so einer Herausforderung wohl mehrere Wochen, um sich zu erholen, vermutet Julian Schröter. Um seinen Abwehrstrategen Pierre Bauer macht sich der Trainer der Marienberger Fußballer allerdings keine Sorgen: „Er ist zäh.“ Gerade mal eine Blase habe der Defensivspezialist des FSV Motor vom 100-Kilometer-Ultramarsch in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
05.08.2025
3 min.
Fußball-Sachsenklasse-Start mit OVL-Derby: Neu formierter SV Merkur Oelsnitz erwartet Aufsteiger VfB Schöneck
Das Team des SV Merkur Oelsnitz.
Elf Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen spielen die zwei obervogtländischen Fußballmannschaften nun wieder in einer Liga, die sie am Freitagabend sogar offiziell eröffnen. Als Saisonziel nennen beide den Klassenerhalt. Ist das Tiefstapelei?
Thomas Gräf
15:00 Uhr
1 min.
Fußball-Sachsenpokal: VfB Schöneck erwartet den Liga-Konkurrenten Motor Marienberg
Symbolfoto: Pixabay
Insgesamt vertreten sieben Mannschaften das Vogtland im neuen Cupwettbewerb. Allerdings müssen aufgrund von Freilosen nur vier am Wochenende ran, darunter die beiden Oberligisten.
Thomas Gräf
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
Mehr Artikel