Marienberger Kicker nach 100-Kilometer-Lauf zurück auf dem Rasen

Beim Sachsenpokalspiel in Schöneck baut der FSV Motor unter anderem auf Pierre Bauer. Der Abwehrstratege ist wieder dabei, nachdem er den Liga-Auftakt verpasst hatte – aus außergewöhnlichem Grund.

Andere bräuchten nach so einer Herausforderung wohl mehrere Wochen, um sich zu erholen, vermutet Julian Schröter. Um seinen Abwehrstrategen Pierre Bauer macht sich der Trainer der Marienberger Fußballer allerdings keine Sorgen: „Er ist zäh.“ Gerade mal eine Blase habe der Defensivspezialist des FSV Motor vom 100-Kilometer-Ultramarsch in... Andere bräuchten nach so einer Herausforderung wohl mehrere Wochen, um sich zu erholen, vermutet Julian Schröter. Um seinen Abwehrstrategen Pierre Bauer macht sich der Trainer der Marienberger Fußballer allerdings keine Sorgen: „Er ist zäh.“ Gerade mal eine Blase habe der Defensivspezialist des FSV Motor vom 100-Kilometer-Ultramarsch in...