Marienberger Kicker verleihen schwierigem Jahr ein Happy End

Nach zwei Abstiegen in Folge haben sich die Motor-Fußballer wieder gefestigt. Den Beweis dafür lieferten sie im letzten Hinrundenspiel beim Tabellendritten der Sachsenklasse West.

Die Fußballer des FSV Motor Marienberg gehen als Tabellenachter der Sachsenliga in die Winterpause. Ausschlaggebend dafür war der 3:1-Sieg im Nachholspiel beim Oberlungwitzer SV. Obwohl der auf Rang 3 liegt, hatte Julian Schröter bereits im Vorfeld angekündigt, einen Dreier anzupeilen. Und den Worten des Trainers ließen die Spieler auf dem...