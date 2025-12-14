MENÜ
Trainer Julian Schröter (rechts) und seine Motor-Kicker gehen zufrieden in die Winterpause.
Trainer Julian Schröter (rechts) und seine Motor-Kicker gehen zufrieden in die Winterpause. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Marienberger Kicker verleihen schwierigem Jahr ein Happy End
Von Andreas Bauer
Nach zwei Abstiegen in Folge haben sich die Motor-Fußballer wieder gefestigt. Den Beweis dafür lieferten sie im letzten Hinrundenspiel beim Tabellendritten der Sachsenklasse West.

Die Fußballer des FSV Motor Marienberg gehen als Tabellenachter der Sachsenliga in die Winterpause. Ausschlaggebend dafür war der 3:1-Sieg im Nachholspiel beim Oberlungwitzer SV. Obwohl der auf Rang 3 liegt, hatte Julian Schröter bereits im Vorfeld angekündigt, einen Dreier anzupeilen. Und den Worten des Trainers ließen die Spieler auf dem...
