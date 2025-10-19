Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit einer präzisen Flanke bereitete Florian Martin den Ausgleich durch Kevin Matthes vor.
Mit einer präzisen Flanke bereitete Florian Martin den Ausgleich durch Kevin Matthes vor.
Marienberg
Marienberger Sachsenklasse-Kicker beenden Erfolgsserie des Spitzenreiters
Von Andreas Bauer
Aus der Pokal-Niederlage gegen Schöneck haben die Marienberger Fußballer gelernt. In der Meisterschaft konnten sie dem Liga-Primus nun die ersten Punkte abknöpfen – dank einer veränderten Taktik.

Nach sieben Siegen in sieben Partien haben die Fußballer des VfB Schöneck in der Sachsenklasse West die ersten Punkte liegen gelassen. Ausgerechnet beim FSV Motor Marienberg, den sie in der ersten Runde des Sachsenpokals mit 5:1 klar in die Schranken gewiesen hatten, mussten sich die Vogtländer mit einem 1:1-Remis begnügen. Und der Pokal...
Mehr Artikel