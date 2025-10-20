Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sieben Monate nach ihrer Knieverletzung hat sich Clara Bielawny erfolgreich zurückgemeldet.
Sieben Monate nach ihrer Knieverletzung hat sich Clara Bielawny erfolgreich zurückgemeldet. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Marienbergs Handballerinnen feilen an ihrem Pokal-Traum
Von Andreas Bauer
Im Vorjahr war für den HSV im Achtelfinale Schluss. Diesmal soll es für die Erzgebirgerinnen im Sachsenpokal deutlich weiter gehen, wobei die erste Hürde souverän gemeistert wurde.

Urlaubsbedingt musste Chris Tippmann in der ersten Runde des Sachsenpokals zwar auf mehrere Spielerinnen verzichten. Dafür freute sich der Trainer der Marienberger Oberliga-Handballerinnen in der Partie beim HSV Weinböhla aber auch über ein Comeback. „Nach siebenmonatiger Verletzungspause war Clara Bielawny endlich wieder mit von der...
